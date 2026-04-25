الصين تسمح للمستثمرين الأجانب بتداول العقود الآجلة لسندات الخزانة

بكين-سانا

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أمس الجمعة السماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في تداول العقود الآجلة لسندات الخزانة بدءاً من الأمس الموافق لتاريخ صدور القرار، على أن تقتصر هذه الأنشطة على أغراض التحوط.

ونقلت وكالة شينخوا عن اللجنة قولها في بيان: إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصين لتوسيع نطاق انفتاح أسواق المال أمام المستثمرين الأجانب، وتعزيز أدوات إدارة مخاطر أسعار الفائدة لدى المؤسسات الاستثمارية الدولية.

وأضافت: إن القرار يهدف إلى تعزيز جاذبية الأصول المقومة باليوان في سوق السندات، وتحسين استقرار سلوكيات الاستثمار المؤسسي الأجنبي، بما يدعم تطوير أسواق السندات الفورية والعقود الآجلة على حد سواء.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل إطلاق مزيد من الإجراءات الرامية إلى إصلاح وتطوير سوق العقود الآجلة، وتعزيز الانفتاح المؤسسي عالي المستوى في سوق رأس المال الصيني.

يشار إلى أن وزارة المالية الصينية أعلنت في وقت سابق أن الصين حققت أسرع وتيرة نمو في الإنفاق المالي خلال خمس سنوات.