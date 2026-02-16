السورية للبترول لـ سانا: معدل التعبئة 170 ألف أسطوانة غاز يومياً وتعزيز المخزون بناقلات جديدة

دمشق-سانا

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد أن واقع مادة الغاز المنزلي خلال الفترة الماضية تأثر بزيادة ملحوظة في الطلب إلى جانب تحديات يواجهها القطاع وفي مقدمتها محدودية السعة التخزينية والحاجة إلى تطوير البنية التحتية.

وأوضح شيخ أحمد في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن ضعف القدرة التخزينية يضطر الجهات المعنية إلى استيراد ناقلات صغيرة الحجم ما ينعكس على مرونة التوريد، لافتاً إلى أن البنية التحتية للقطاع تعرضت للاهتراء خلال سنوات النظام البائد، الأمر الذي يتطلب خططاً تدريجية لإعادة التأهيل والتطوير إضافة إلى تأثير سوء الأحوال الجوية أحياناً في تأخير ربط وتفريغ نواقل النفط مما يتسبب في تأخر وصول المادة إلى معامل تعبئة الغاز المنزلي.

وبيّن شيخ احمد أن معامل الغاز ووحدات التعبئة تواصل عملها بشكل منتظم حيث يبلغ معدل تعبئة أسطوانات الغاز حالياً نحو 170 ألف أسطوانة يومياً منها قرابة 75 ألف أسطوانة يومياً في دمشق وحدها بما يعكس استمرار الجهود لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى رصد بعض المخالفات المرتبطة باحتكار المادة ورفع أسعارها مؤكداً أن الشركة عبر شركة محروقات سيّرت دوريات رقابية لمحاسبة المخالفين وضبط السوق.

كما أوضح شيخ أحمد أن ناقلة غاز وصلت أمس وبدأت الإجراءات الفنية لتفريغ حمولتها البالغة 4000 طن على أن تصل ناقلة أخرى غداً لتباشر تفريغ حمولتها البالغة 2000 طن و600 كيلو كما ستبدأ قريباً بالتوريد البري بمعدل 200 طن يومياً بما يسهم في تعزيز المخزون خلال الأيام المقبلة.

وأكد شيخ أحمد أن الشركة تتابع وضع البرامج والرؤى لإعادة تأهيل معامل الغاز مثل معمل غاز كونوكو وتطوير بنيتها التحتية إضافة إلى إعادة بناء خزانات غاز ذات سعة كبيرة وتأهيل وإنشاء رصيف بحري ليساهم في استقبال بواخر ذات حمولة عالية بهدف تعزيز الاستقرار ودعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكانت الشركة السورية للبترول كثّفت خلال الأشهر الماضية إجراءاتها لضمان استقرار توريد مادة الغاز المنزلي، عبر تنظيم برامج الاستيراد والتوزيع ومتابعة عمل معامل التعبئة في مختلف المحافظات.