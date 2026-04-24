الصين تضيف 7 كيانات وشركات أوروبية إلى قائمة مراقبة الصادرات

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أنها قرّرت إضافة سبع شركات وكيانات تابعة للاتحاد الأوروبي في مجالات التسلح إلى قائمة مراقبة الصادرات، وذلك على خلفية بيعها أسلحة لتايوان أو “التواطؤ” معها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إنّ هذه الكيانات السبعة أُدرجت بأثر فوري على قائمة مراقبة الصادرات، وأوضحت أنّه سيُحظر على المصدّرين الصينيين تزويدها بالسلع التي يُحتمل استخدامها لأغراض مزدوجة مدنية وعسكرية”.

ووفق وزارة التجارة، فإنّ العقوبات الصينية تحظر كذلك على “المنظمات أو الأفراد الأجانب نقل أو تزويد الكيانات السبعة بسلع ذات استخدام مزدوج، مصدرها جمهورية الصين الشعبية”.

وأكدت الصين في مناسبات عديدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأعربت عن رفضها أي دعوات انفصالية، أو تعاملات عسكرية بينها وبين الدول الأخرى.