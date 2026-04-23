سلوفاكيا تستأنف تلقّي النفط الروسي عبر خط دروغبا بعد إصلاحه

براتيسلافا-سانا

أعلنت سلوفاكيا، اليوم الخميس، أنها بدأت مجدداً بتلقّي النفط الروسي بعدما أصلحت أوكرانيا خط أنابيب “دروغبا” الذي تضرر في هجوم روسي في كانون الثاني الماضي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا قولها في منشور على فيسبوك: إن “تدفق النفط إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروغبا استؤنف عند الثانية من فجر اليوم، ونتلقى حالياً النفط بحسب الخطة المتفق عليها”.

وكان خط الأنابيب هذا في صلب المواجهة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي من جهة، وبين هنغاريا وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تستوردان النفط الروسي عبره من جهة أخرى.

وأعلنت أوكرانيا أمس أنها استأنفت ضخ النفط إلى هنغاريا وسلوفاكيا بعد تصليح الخط، وذلك بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن قرض لصالح كييف بقيمة 90 مليار يورو، كان يعرقله رئيس الوزراء الهنغاري المنتهية ولايته فيكتور أوربان في محاولة للضغط على كييف من أجل استئناف شحنات النفط، متهماً إياها بالمماطلة في تصليح خط الأنابيب.

ومهّدت خسارة أوربان في الانتخابات هذا الشهر، الطريق أمام الافراج عن الأموال، كما أعطت دول الاتحاد الأوروبي موافقة أولية على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا كانت قد تعطلت بسبب اعتراض كلٍّ من براتسلافا و بودابست على خلفية الخلاف حول خط الأنابيب.