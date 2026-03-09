المفوضية الأوروبية: لا نقص وشيكاً في إمدادات النفط والغاز بأوروبا

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك مخزونات كافية من النفط والغاز، رغم تعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن الناطقة باسم المفوضية آنا كايسا إيتكونن قولها في بيان: “لا يوجد نقص وشيك في إمدادات النفط في أوروبا، ولا توجد أي مؤشرات على وجود حالة طوارئ”، مضيفة: “بموجب قواعد الاتحاد، يتعين على كل الدول الأعضاء امتلاك مخزونات لحالات الطوارئ تكفي 90 يوماً”.

وأشارت إلى أن القلق المتعلق بأمن الإمدادات أقل بكثير من القلق بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.

وأكدت إيتكونن أن دول مجموعة السبع ستناقش إمكانية الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية في اجتماع يُعقد لاحقاً.

وتجاوز السعر المرجعي لبرميل النفط عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية ‑ الأوكرانية قبل أربع سنوات، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، التي امتدت تأثيراتها إلى دول الخليج ولبنان والعراق وحتى تركيا وقبرص.