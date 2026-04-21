وزير الاقتصاد الفرنسي: حرب إيران وتداعياتها كلفت بلادنا ما بين 4 و6 مليارات يورو

باريس-سانا

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، اليوم ‌الثلاثاء، أن الحرب على إيران وتداعياتها على أسواق الطاقة كلفت فرنسا ما بين 4 و6 مليارات يورو.

وقال ليسكور لإذاعة “آر تي إل” الفرنسية: “إن هذا التأثير سيشمل ارتفاع تكاليف الدين الحكومي الناجم ‌عن ⁠الوضع الحالي في الأسواق”.

وأشار ليسكور إلى أنه “سيطرح إجراءات لتجميد الإنفاق اليوم، وأن ⁠رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعلن أيضاً خطوات لمساعدة المستهلكين ⁠على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة في وقت لاحق اليوم”.

وكان لإغلاق مضيق هرمز تداعيات خطيرة على الاقتصاد الدولي، وخاصة على دول المنطقة التي تعتمد على النقل البحري لأغلبية صادراتها ووارداتها، حيث أدى انقطاع إمدادات النفط والغاز عبر المضيق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بشكل كبير، كما طال تأثير الإغلاق أيضاً مجموعة كبيرة من المواد والمنتجات ذات الأهمية الحيوية التي تدخل عادة سلاسل التوريد الدولية عبر المضيق.