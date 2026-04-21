انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل تجدد التوتر بين أمريكا وإيران

نيويورك-سانا

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم الإثنين، في ظل تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات أولية تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.84 نقطة أو 0.22 ⁠بالمئة، ليغلق عند 7110.22 نقاط، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 60.48 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 24408نقاط.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 2.19 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 49445.24 نقطة.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية، مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، وتحذيرات موجّهة للسفن العابرة، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.