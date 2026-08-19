حبوب درعا تعلن انتهاء موسم التسويق واستلام 127 ألف طن من القمح

درعا-سانا‏

أعلن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا، يحيى البرماوي، انتهاء موسم ‏التسويق واستلام 127 ألفاً و871 طناً من القمح لعام 2026.‏

وأوضح البرماوي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عمليات التسويق ‏جرت عبر مراكز صوامع إزرع وصويمعات نوى والصنمين وبصرى الشام، ‏اعتماداً على نظام الحجز عبر المنصة الرقمية، مع صرف المستحقات عبر فروع ‏المصرف الزراعي التعاوني في درعا وإزرع وخربة غزالة والصنمين ونوى.‏

وفي سياق متصل، بين البرماوي أن فرع المؤسسة في درعا ينتظر توصيات ‏وزارة الزراعة حول شراء كميات إضافية من القمح لم تسلم بعد أن أعلن عنها اتحاد ‏فلاحي درعا، حيث يجري التواصل مع وزارة الاقتصاد والصناعة لحصر أسماء ‏أصحاب هذه الكميات وتحديد حجمها.‏

وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا استلم خلال الموسم الزراعي ‏الماضي 29 ألفاً و509 أطنان من القمح، وسط جهود حكومية مستمرة لتسهيل ‏عمليات الاستلام ودعم الإنتاج المحلي.‏