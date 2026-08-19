حبوب درعا تعلن انتهاء موسم التسويق واستلام 127 ألف طن من القمح

درعا-سانا
أعلن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا، يحيى البرماوي، انتهاء موسم التسويق واستلام 127 ألفاً و871 طناً من القمح لعام 2026.
وأوضح البرماوي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عمليات التسويق جرت عبر مراكز صوامع إزرع وصويمعات نوى والصنمين وبصرى الشام، اعتماداً على نظام الحجز عبر المنصة الرقمية، مع صرف المستحقات عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني في درعا وإزرع وخربة غزالة والصنمين ونوى.
وفي سياق متصل، بين البرماوي أن فرع المؤسسة في درعا ينتظر توصيات وزارة الزراعة حول شراء كميات إضافية من القمح لم تسلم بعد أن أعلن عنها اتحاد فلاحي درعا، حيث يجري التواصل مع وزارة الاقتصاد والصناعة لحصر أسماء أصحاب هذه الكميات وتحديد حجمها.
وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا استلم خلال الموسم الزراعي الماضي 29 ألفاً و509 أطنان من القمح، وسط جهود حكومية مستمرة لتسهيل عمليات الاستلام ودعم الإنتاج المحلي.