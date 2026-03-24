سعر الذهب ينخفض 100 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 100 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15650 ليرة جديدة مبيعاً، و 15300 ليرة جديدة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13450 ليرة جديدة مبيعاً، 13100 ليرة جديدة شراءً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.