الخطوط الحديدية في طرطوس تعيد تأهيل 30 صهريجاً لنقل القمح دعماً لمنظومة الأمن الغذائي

طرطوس-سانا

يواصل فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في محافظة طرطوس تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة الصهاريج المخصّصة لنقل القمح، وذلك ضمن خطة المؤسسة الرامية إلى رفع كفاءة منظومة النقل السككي، وتعزيز جاهزية أسطول نقل المواد الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات نقل الحبوب بين المحافظات.

وأوضح معاون مدير فرع المؤسسة في طرطوس نضال عبد القادر في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن فرع المؤسسة باشر تنفيذ خطة لتأهيل 46 صهريجاً مخصصاً لنقل القمح، حيث بدأت الأعمال بإجراء الكشف الفني والمعاينة الشاملة لكل صهريج، وتحديد الأعطال الفنية، ومن ثم تحويلها إلى الدوائر الفنية المختصة لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة، وفق المعايير المعتمدة.

وأشار عبد القادر إلى أن أعمال التأهيل شملت فحص جسم الصهاريج والتأكد من سلامتها الإنشائية وجاهزيتها الفنية، إضافة إلى إصلاح الأعطال الميكانيكية واستبدال القطع المتضررة وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة لضمان جاهزيتها للعمل بأعلى درجات الأمان والكفاءة.

وبيّن أن ورشات الفرع تمكنت حتى الآن من إصلاح 30 صهريجاً وإعادتها إلى الخدمة، فيما تتواصل أعمال الصيانة لاستكمال تأهيل بقية الصهاريج، وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد عبد القادر أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز دور النقل السككي في نقل القمح من مرفأ طرطوس إلى مختلف المحافظات السورية، لما يتمتع به هذا القطاع من كفاءة في نقل الكميات الكبيرة، وتخفيض تكاليف النقل، وتعزيز انسيابية وصول المادة إلى مراكز التخزين والمطاحن، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بدأت في الـ25 من أيار الماضي، تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل 46 صهريجاً مخصصاً لنقل الحبوب ومتوقفاً عن الخدمة منذ أكثر من عشر سنوات.