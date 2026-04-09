غرام الذهب يرتفع 100 ليرة سورية جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الخميس، بمقدار 100 ليرة جديدة، عن السعر الذي سجله أمس الأربعاء والذي كان 17200.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17300 ليرة جديدة مبيعاً، و16950 ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14800 ليرة جديدة مبيعاً، و14450 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4789 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.