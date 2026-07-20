مذكرة تفاهم سورية صينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

photo 2026 07 20 09 02 01 مذكرة تفاهم سورية صينية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

دمشق-سانا

وقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السوري الصيني، وذلك على هامش معرض سوريا الدولي للنسيج ناس تكس 2026 على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا والصين.

وذكرت قناة التلغرام لاتحاد غرف التجارة، اليوم الإثنين، أن المذكرة تنص على توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الثنائية، وتبادل المعلومات الاقتصادية، ودعم فرص الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى التعاون في التدريب ونقل التكنولوجيا وإعداد الدراسات القطاعية.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى انطلق أول أمس على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏

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