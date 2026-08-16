وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري القبرصي

دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري القبرصي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووفق القرار الذي نشرته قناة الوزارة على التلغرام، جرى تعيين بسام محمد هيثم الجاهوش رئيساً للمجلس، وكل من عبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً، وعبد الكريم محمد عثمان مديراً تنفيذياً.
وينص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.
وأكد القرار أن مجلس الأعمال السوري القبرصي الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب القبرصي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.
وحسب القرار، يتولى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال متابعة أعمال المجلس، والتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية.
ويأتي تشكيل المجلس في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج.