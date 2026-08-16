وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري القبرصي

photo 2025 09 06 17 45 32 وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري القبرصي

دمشق-سانا ‏

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل ‏مجلس الأعمال السوري القبرصي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز ‏التعاون الاقتصادي بين البلدين.‏

ووفق القرار الذي نشرته قناة الوزارة على التلغرام، جرى تعيين بسام محمد هيثم ‏الجاهوش رئيساً للمجلس، وكل من عبد القادر علي سمين والأيهم إبراهيم الحمش ‏نائبين للرئيس، وسامر عدنان قدسي أميناً عاماً، وعبد الكريم محمد عثمان مديراً ‏تنفيذياً.‏

وينص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس ‏الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما ‏يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل ‏الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.‏

وأكد القرار أن مجلس الأعمال السوري القبرصي الجهة الوحيدة المعتمدة عن ‏الجانب السوري في العلاقة مع الجانب ‏القبرصي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة ‏الاقتصاد والصناعة.‏

وحسب القرار، يتولى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال متابعة أعمال ‏المجلس، والتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس ‏الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية.‏

ويأتي تشكيل المجلس في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول ‏الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز ‏التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير ‏العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ‏ونظرائه ‏في الخارج.‏

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