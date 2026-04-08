هيئة الاستثمار السورية تعلق العمل بالتعميم رقم 18 الخاص بقطاع التطوير العقاري

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الاستثمار السورية تعليق العمل بالتعميم رقم 18 المتعلق بقطاع التطوير العقاري حتى إشعار آخر، إلى حين عقد اجتماع وطني يجمع أصحاب المشاريع لبحث حلول توافقية تدعم الخطة العامة للتطوير العقاري في سوريا.

وقالت الهيئة في منشور على صفتحها في فيسبوك أمس الثلاثاء: إن قرار التعليق جاء استجابةً لرغبة جميع الأطراف المعنية بقطاع التطوير العقاري.

وكانت هيئة الاستثمار طالبت يوم الإثنين الماضي، أصحاب مشاريع التطوير العقاري عبر التعميم رقم 18 بالتوقف الفوري عن تنفيذ أي أعمال، في حال عدم حصولهم على الموافقات والتراخيص اللازمة وفق القوانين النافذة، والتقدم بطلبات رسمية للحصول على التراخيص قبل المباشرة بأي أعمال إنشائية أو تسويقية، بما في ذلك عمليات البيع على الخارطة، ممهلةً إياهم مدة 15 يوماً لمراجعتها واستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع مشاريعهم وفق الأصول.