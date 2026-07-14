صادرات تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية تقفز إلى مستوى قياسي في النصف الأول من العام

سيئول-سانا



أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النصف الأول من هذا العام سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بطفرة الذكاء الاصطناعي.



ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قولها في بيان صحفي: إن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت 253.9 مليار دولار أمريكي في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، بزيادة قدرها 120.5% عن العام السابق.



وأظهرت البيانات أن واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 31.3% على أساس سنوي لتصل إلى 93.2 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 160.7 مليار دولار.



وبحسب المنتج، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 162.5% على أساس سنوي لتصل إلى 192.4 مليار دولار، مدعومة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الذاكرة.



وارتفعت صادرات أجهزة الحاسوب ومعدات الاتصالات بنسبة 233.8% على أساس سنوي إلى 22.16 مليار دولار، متجاوزة حاجز 20 مليار دولار لأول مرة خلال فترة الستة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعود أيضاً إلى زيادة صادرات محركات الأقراص الصلبة المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



وبحسب الوجهة، قفزت الشحنات المجمعة إلى الصين وهونغ كونغ بنسبة 141% على أساس سنوي إلى 101.1 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 74.5%، وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 215.6% لتصل إلى 45.44 مليار دولار.



وفي شهر حزيران وحده، صدرت كوريا الجنوبية منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 57.3 مليار دولار، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.



وقالت الوزارة: إن الواردات ارتفعت بمقدار 46.4% على أساس سنوي إلى 18.2 مليار دولار في الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 39 مليار دولار، وهو أعلى فائض شهري مسجل على الإطلاق.



يذكر أن بورصة كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 9% أمس الإثنين، بسبب خسائر

قطاع التكنولوجيا وسط التوترات في الشرق الأوسط.