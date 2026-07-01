التضخم في منطقة اليورو يتباطأ رغم توقعات رفع الفائدة

بروكسل-سانا

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن منطقة اليورو، تباطؤاً غير متوقع في التضخم خلال حزيران المنصرم، ما يمنح البنك المركزي الأوروبي فرصة لإرجاء أي رفع إضافي للفائدة.

وذكرت شبكة “سي ان ان” أن التضخم في دول اليورو تراجع إلى 2.8% مقارنة بـ3.2% في أيار الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار الغذاء والطاقة وتراجع تضخم الخدمات.

ويرى محللون أن هبوط التضخم قد يسمح بتثبيت مؤقت للفائدة في اجتماع تموز المقبل، بينما يحذر آخرون من تأثيرات غير مباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة قد تدفع المركزي الأوروبي إلى رفع جديد في أيلول المقبل.

وتشير بيانات الأسواق إلى توقعات بتشديد إضافي للفائدة بنحو 23 نقطة قبل نهاية العام، ما يعكس احتمالية قوية لزيادة واحدة أخيرة قبل الدخول في مرحلة تثبيت طويلة.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم عند مستوى 2% على المدى المتوسط، ويعتمد قراراته بشأن أسعار الفائدة على تطورات مؤشرات الأسعار والنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.