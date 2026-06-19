غرف التجارة السورية ووزارة الصحة التركية يناقشان آفاق التعاون ‏

دمشق / 19/6/2026/ سانا
بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية الدكتور عزيز ألبير بيتن والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق اليوم الجمعة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون الصحي، بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا.
واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية رؤية الاتحاد في مجال دعم المشافي الحكومية والخاصة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أهمية تطوير القطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية ذات الأولوية، ودوره في دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات.
من جانبه، بين مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية، أهمية تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الصحية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية، مستعرضاً تجربة النظام الصحي التركي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون السوري التركي في العديد من المجالات المختلفة ولاسيما الصحي، حيث وقعت وزارتا الصحة السورية والتركية في وقت سابق اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وتطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات، وبناء القدرات الصحية بين البلدين.