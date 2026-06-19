غرف التجارة السورية ووزارة الصحة التركية يناقشان آفاق التعاون ‏

‏ دمشق / 19/6/2026/ سانا‏

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بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية ‌‏أنس البو مع المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة ‏التركية ‏الدكتور عزيز ألبير بيتن والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في القطاع ‏الصحي ‏ودوره في دعم التنمية الاقتصادية.‏

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق اليوم الجمعة أهمية تعزيز ‌‏التعاون والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون الصحي، بما يدعم تطوير ‏الخدمات الطبية ‌‏ويعزز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا وتركيا.‏

واستعرض رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية‏ رؤية ‏الاتحاد ‏في مجال دعم المشافي الحكومية والخاصة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية ‏بما ينسجم ‏مع متطلبات المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أهمية تطوير القطاع الصحي باعتباره ‏من ‏القطاعات الحيوية ذات الأولوية، ودوره ‏في دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب ‌‏الاستثمارات. ‏

من جانبه، بين مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الصحة التركية، ‌‏أهمية تبادل الخبرات وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الصحية، بما يسهم في ‌‏تعزيز الشراكات الاقتصادية، مستعرضاً تجربة النظام الصحي التركي.‏





‏ ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون السوري التركي في العديد ‌‏من المجالات المختلفة ولاسيما الصحي، حيث وقعت وزارتا الصحة السورية والتركية ‏في وقت سابق ‏اليوم، مذكرة تفاهم ‏بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، ‏وتطوير مجالات ‏التنسيق وتبادل ‏الخبرات، وبناء القدرات الصحية بين البلدين.‏