ندوة في غرفة تجارة دمشق تبحث دور هيئة الأوراق المالية في دعم التحول الاقتصادي

دمشق-سانا

استضافت غرفة تجارة دمشق اليوم الأربعاء، ندوة اقتصادية تناولت دور هيئة الأوراق والأسواق المالية في دعم عملية التحول الاقتصادي في سوريا، وذلك ضمن سلسلة ندوات “الأربعاء الاقتصادي”، بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية والمهتمين بالشأن المالي والاستثماري.

وركزت الندوة على أهمية تطوير الأسواق المالية وتعزيز دورها كأداة تمويلية رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب بحث سبل توسيع قاعدة الشركات المساهمة وتحفيز الاستثمار، بما يواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

كما ناقش المشاركون آليات تحديث عمل الأسواق المالية ورفع كفاءتها، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية، وترسيخ دورها كرافد أساسي للنمو.

وأكد مدير عام غرفة تجارة دمشق، عامر خربوطلي، أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة الأوراق والأسواق المالية خلال المرحلة القادمة، بوصفها جهة تنظيمية ورقابية تسهم في تطوير بيئة السوق وتعزيز تنافسيته، إضافة إلى دورها في حماية المستثمرين والحد من الممارسات الاحتكارية.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرزاق قاسم، دور الهيئة في دعم مسار التحول الاقتصادي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة متوازنة لهذا التحول، بما يحقق النمو ويحافظ على تماسك البنية الاقتصادية.

وتُعد غرفة تجارة دمشق التي تأسست عام 1830، من أقدم الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية، وتمثيل مصالح التجار والشركات، إضافة إلى إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية.