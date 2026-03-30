ارتفاع أسعار الذهب 150 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 150 ليرة جديدة عن السعر الذي جرى تسجيله أمس الأحد.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16250 ليرة مبيعاً و15900 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13900 ليرة مبيعاً، و13550 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4533 دولاراً.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.