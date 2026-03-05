فيدان وروبيو يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

photo 2026 03 05 00 50 38 فيدان وروبيو يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
فيدان وروبيو يبحثان الصاروخ الإيراني الذي حيدته تركيا-الأناضول

إسطنبول-سانا

بحث وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، والأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر في الخارجية قولها: إن مباحثات الوزيرين تطرقت إلى مسألة الصاروخ الباليستي الذي تم تحييده بعدما أطلق من إيران ورصده متجها نحو الأجواء التركية.

وأدان حلف شمال الأطلسي “الناتو” في وقت سابق اليوم، استهداف إيران لتركيا الدولة العضو في الحلف، وإطلاق صاروخ باتجاه أجوائها.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت اليوم أن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي دمرت صاروخاً باليستياً أطلق من إيران متجهاً نحو المجال الجوي التركي، بعد أن عبر فوق سوريا والعراق.

