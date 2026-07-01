مشاركون في مؤتمر الأعمال السوري البريطاني بدمشق: المؤتمر منصة ‏لتعزيز الشراكات الاقتصادية

دمشق-سانا‏

أكد عدد من المشاركين في مؤتمر مجلس الأعمال ‏السوري البريطاني‎ (SBBC) ‎الذي عقد اليوم الأربعاء ‏بدمشق، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا ‏والمملكة المتحدة، حيث يمثل هذا المؤتمر منصة مهمة ‏لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة آفاق التعاون ‏المستقبلي في قطاعات التجارة والصناعة والنقل ‏والسياحة‎.‎

مجالس الأعمال والتنمية

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة أيمن حموية ‏في تصريح لـ سانا، أن انعقاد هذا المؤتمر يسهم في ‏التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، ‏واستقطاب الشركات البريطانية المهتمة بالعمل في ‏قطاعات النفط والطاقة والغاز والتكنولوجيا والصناعة ‏والتجارة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ‏بين البلدين‎.‎

وأكد حموية أن الوزارة تنظر إلى مجالس الأعمال ‏بوصفها إحدى الأدوات المهمة لدعم التنمية والتعافي ‏الاقتصادي، من خلال الترويج للاستثمار، وتحسين ‏الصادرات السورية، وتعزيز التشبيك بين القطاع الخاص ‏السوري ونظرائه في مختلف الدول‎.‎

التعافي والانفتاح الاقتصادي

من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ‏ديروان، أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة في دعم ‏القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، ‏مبيناً أن سوريا، بعد سنوات طويلة من التحديات، تحتاج ‏إلى تعزيز التعاون والانفتاح الاقتصادي مع مختلف دول ‏العالم، بما يسهم في دعم مسار التعافي وإعادة البناء‎.‎

الحوار وتبادل الخبرات

من جهتها، أشارت نائبة رئيس غرفة تجارة دمشق ليلى ‏السمان، إلى أن المؤتمرات التي تجمع مجالس الأعمال ‏السورية مع نظيراتها الخارجية تسهم في تعزيز الحوار ‏الاقتصادي، وتبادل الأفكار والرؤى حول واقع الاستثمار ‏في سوريا، وفرص التعاون مع المستثمرين والجهات ‏الاقتصادية الدولية‎.‎

وأوضحت السمان أن الجلسات التخصصية التي تتناول ‏قطاعات مختلفة، مثل النقل والسياحة والتجارة، تتيح ‏للمشاركين مناقشة آليات تطوير هذه القطاعات، وتعزز ‏التواصل بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم في ‏الخارج، بما يدعم التبادل التجاري ويهيئ فرصاً جديدة ‏للاستثمار‎.‎

تعزيز التواصل الاقتصادي

وأكد المدير المساعد في مجلس الأعمال السوري ‏البريطاني جيمس يونغ، أن المؤتمر الأول الذي ينظمه ‏المجلس في دمشق يهدف إلى تعزيز التواصل بين رجال ‏الأعمال وصناع القرار في المملكة المتحدة وسوريا، ‏وإبراز إمكانية تنقل الوفود الاقتصادية البريطانية إلى ‏سوريا، بما يسهم في دعم فرص الأعمال والاستثمار، ‏مشيراً إلى أن المجلس يعمل على بناء شبكة متنامية من ‏العلاقات بين الشركات البريطانية والدولية والشركاء في ‏سوريا‎.‎

وأوضح يونغ أن عضوية المجلس تضم شركات تنشط في ‏عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الطاقة، والصناعات ‏الدوائية، والإنشاءات، والتعليم، مبيناً أن هذه القطاعات ‏تمثل مجالات الاهتمام الرئيسية للمجلس وأعضائه، ‏وتشكل قاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ‏بين الجانبين‎.‎

وكانت أعمال مؤتمر مجلس ‏الأعمال السوري البريطاني‎ ‎SBBC ‎انطلقت اليوم الأربعاء تحت شعار “بناء اقتصاد ‌‏متنوع”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ‏وفعاليات ‏اقتصادية من البلدين‎، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق‎.‎