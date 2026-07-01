مشاركون في مؤتمر الأعمال السوري البريطاني بدمشق: المؤتمر منصة ‏لتعزيز الشراكات الاقتصادية

دمشق-سانا
أكد عدد من المشاركين في مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC) الذي عقد اليوم الأربعاء بدمشق، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة المتحدة، حيث يمثل هذا المؤتمر منصة مهمة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي في قطاعات التجارة والصناعة والنقل والسياحة.
مجالس الأعمال والتنمية
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة أيمن حموية في تصريح لـ سانا، أن انعقاد هذا المؤتمر يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، واستقطاب الشركات البريطانية المهتمة بالعمل في قطاعات النفط والطاقة والغاز والتكنولوجيا والصناعة والتجارة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وأكد حموية أن الوزارة تنظر إلى مجالس الأعمال بوصفها إحدى الأدوات المهمة لدعم التنمية والتعافي الاقتصادي، من خلال الترويج للاستثمار، وتحسين الصادرات السورية، وتعزيز التشبيك بين القطاع الخاص السوري ونظرائه في مختلف الدول.
التعافي والانفتاح الاقتصادي
من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان، أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة في دعم القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، مبيناً أن سوريا، بعد سنوات طويلة من التحديات، تحتاج إلى تعزيز التعاون والانفتاح الاقتصادي مع مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم مسار التعافي وإعادة البناء.
الحوار وتبادل الخبرات
من جهتها، أشارت نائبة رئيس غرفة تجارة دمشق ليلى السمان، إلى أن المؤتمرات التي تجمع مجالس الأعمال السورية مع نظيراتها الخارجية تسهم في تعزيز الحوار الاقتصادي، وتبادل الأفكار والرؤى حول واقع الاستثمار في سوريا، وفرص التعاون مع المستثمرين والجهات الاقتصادية الدولية.
وأوضحت السمان أن الجلسات التخصصية التي تتناول قطاعات مختلفة، مثل النقل والسياحة والتجارة، تتيح للمشاركين مناقشة آليات تطوير هذه القطاعات، وتعزز التواصل بين رجال الأعمال السوريين ونظرائهم في الخارج، بما يدعم التبادل التجاري ويهيئ فرصاً جديدة للاستثمار.
تعزيز التواصل الاقتصادي
وأكد المدير المساعد في مجلس الأعمال السوري البريطاني جيمس يونغ، أن المؤتمر الأول الذي ينظمه المجلس في دمشق يهدف إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال وصناع القرار في المملكة المتحدة وسوريا، وإبراز إمكانية تنقل الوفود الاقتصادية البريطانية إلى سوريا، بما يسهم في دعم فرص الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على بناء شبكة متنامية من العلاقات بين الشركات البريطانية والدولية والشركاء في سوريا.
وأوضح يونغ أن عضوية المجلس تضم شركات تنشط في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الطاقة، والصناعات الدوائية، والإنشاءات، والتعليم، مبيناً أن هذه القطاعات تمثل مجالات الاهتمام الرئيسية للمجلس وأعضائه، وتشكل قاعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وكانت أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطاني SBBC انطلقت اليوم الأربعاء تحت شعار “بناء اقتصاد متنوع”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات وفعاليات اقتصادية من البلدين، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.