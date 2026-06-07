تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 7.2 ملايين ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا

استهلّت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة بداية الأسبوع بنشاط، بلغت فيه قيمة التداولات 7.236 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 298 صفقة شملت 264580 سهماً.

وتصدرت موجة الارتفاعات الشركة الأهلية للنقل التي قفز سهمها بنسبة 5 بالمئة ليصل سعر السهم إلى 127.06 ليرة عبر تداول 500 سهم، مانحة الجلسة دفعتها الأولى، ومن خلفها مباشرةً تقدّم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 4.29 بالمئة، مغلقاً عند 17.99 ليرة للسهم بعد تداول 9740 سهماً، ليعزز حضوره في قائمة الصاعدين، ولم يتأخر إسمنت البادية عن المشهد، إذ صعد بنسبة 3.96 بالمئة إلى 795.05 ليرة عبر 3120 سهماً، مؤكداً استمرار الزخم في الأسهم الصناعية.

وتحرّك بنك بيمو السعودي الفرنسي بثبات نحو الأعلى، مسجلاً 3.54 بالمئة عند 18.41 ليرة بحجم تداول 15633 سهماً، قبل أن يلحق به شهباء بنك بارتفاع 2.94 بالمئة ليغلق عند 50.04 ليرة عبر 2196 سهماً، وفي المسار ذاته، واصل فرنسبنك تعزيز موقعه بصعود 2.25 بالمئة إلى 27.24 ليرة بحجم 2242 سهماً.

أما الارتفاعات المتوسطة فقادها المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.45 بالمئة، مغلقاً عند 16.77 ليرة عبر تداول لافت بلغ 148,265 سهماً، ليكون الأكثر نشاطاً في الجلسة، كما تقدّم بنك قطر الوطني بنسبة 0.96 بالمئة إلى 21.07 ليرة بحجم 20,012 سهماً، بينما اكتفى بنك البركة بارتفاع طفيف نسبته 0.22 بالمئة ليغلق عند 18.04 ليرة عبر 22702 سهم، مختتماً قائمة الأسهم الصاعدة.

وسجّلت جلسة سوق دمشق للأوراق المالية يوم الخميس الماضي، تداولات نشطة بلغت ‏قيمتها الإجمالية 7.075 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 182 صفقة شملت ‌‏308054 سهماً، في أداء يعكس استمرار الحركة المتوازنة في السوق.