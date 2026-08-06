ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية وسط تفاؤل بالمحادثات الأمريكية‑الإيرانية

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وذكرت رويترز، أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة، ليغلق عند 658.19 نقطة، بعدما لامس خلال التداول مستوى قياسياً بلغ 660.91 نقطة، فيما سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا مستويات إغلاق قياسية.

وصعد سهم شركة رينك بنسبة 5.8 بالمئة عقب إعلانها تسجيل زيادة كبيرة في طلبات الربع الثاني تجاوزت توقعات المحللين، بينما تراجع سهم راينميتال بنسبة 3.5 بالمئة بعد خفض الشركة توقعاتها للمبيعات خلال عام 2026، ما أدى إلى انخفاض مؤشر قطاع الطيران والدفاع بنسبة 0.8 بالمئة.

كما انخفض سهم سيمنس بنسبة 4.5 بالمئة، بعدما جاءت نتائج قطاع الصناعات الرقمية دون توقعات الأسواق، رغم إعلان الشركة تحقيق أعلى أرباح صناعية فصلية في تاريخها ورفع توقعاتها لأداء العام بأكمله.

ورجحت بيانات مجموعة بورصات لندن في وقت سابق نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 خلال الربع الثاني بنحو 21 بالمئة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت نحو 12.5 بالمئة في أوائل أيار الماضي، في مؤشر على تحسن أداء الشركات الأوروبية خلال موسم إعلان النتائج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء، أن الولايات ‏المتحدة تجري “محادثات جيدة جداً” وأنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع ‏طهران‎.