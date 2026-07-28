تراجع سفر الكنديين يكبد السياحة الأمريكية خسائر بمليارات الدولارات

واشنطن-سانا‏

كشف موقع أكسيوس أن تراجع أعداد المسافرين الكنديين إلى الولايات المتحدة ألحق ‏خسائر بمليارات الدولارات بقطاع السياحة الأمريكي، في ظل استمرار انخفاض حركة ‏السفر بين البلدين.‏

وأوضح الموقع اليوم الثلاثاء أن عدد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة انخفض ‏بنسبة 25 بالمئة خلال العام الماضي، مع استمرار هذا التراجع خلال العام الجاري، ‏مرجعاً ذلك إلى التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إضافة إلى تصريحات الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب، التي دفعت كثيراً من الكنديين إلى اختيار وجهات سياحية أخرى.‏

من جهتها، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن رحلات العودة من الولايات المتحدة تراجعت ‏على أساس سنوي لمدة 11 شهراً متتالياً خلال عام 2025، في أطول فترة انخفاض ‏متواصل خارج جائحة كورونا منذ بدء السجلات الرقمية عام 1972.‏

وأشار التقرير إلى أن إنفاق الكنديين على الرحلات إلى الولايات المتحدة انخفض بمقدار ‌‏2.3 مليار دولار خلال عام 2025، مع تراجع السفر لأغراض الترفيه، في حين اتجه ‏العديد منهم إلى قضاء العطلات داخل كندا أو السفر إلى وجهات خارجية أخرى.‏

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت الجمعة الماضي رسوماً جمركية جديدة تراوحت بين 10 ‏و12.5 بالمئة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، من بينهم كندا، بدعوى عدم اتخاذ ‏إجراءات كافية لمنع دخول منتجات مصنعة باستخدام العمل القسري.‏

وفي تشرين الأول الماضي أعلن ترامب، عزمه على إنهاء كل المحادثات التجارية مع ‏كندا فوراً، متهماً أوتاوا باستخدام أقوال للرئيس السابق رونالد ريغان بشكل محرّف في ‏حملة إعلانية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.‏