مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتحضير لمعرض سيريكس في عمّان

دمشق-سانا

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي مع السفير الأردني بدمشق سفيان القضاة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، والتحضيرات الجارية لإقامة معرض الصناعات السورية “سيريكس” في عمّان في أيار المقبل.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر السفارة الأردنية بدمشق، مناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض “سيريكس” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة صناعة حلب، والمقرر إقامته في عمّان بمشاركة الشركات الصناعية السورية المتخصصة في صناعات الألبسة والنسيج والصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية، وذلك بهدف الترويج للمنتج الوطني وفتح أسواق جديدة له.

وأشار الجانبان إلى أهمية إقامة المعرض بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وعيد الاستقلال الأردني، لما يحمله ذلك من دلالات على عمق العلاقات الأخوية، وتعبيراً عن المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض نتائج الاجتماع السابق الذي عقد في كانون الثاني الماضي، وبحث السبل الكفيلة بتذليل عقبات انسيابية البضائع وتعزيز التبادل التجاري.

وأكد السفير القضاة حرص بلاده على تسهيل حركة الصناعيين والتجار بين البلدين، والعمل على تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل انسيابية البضائع، مؤكداً دعمه الكامل لتسهيل حركة التجار والصناعيين بما يحقق تعاوناً مثمراً بين البلدين.

بدوره، أشاد المولوي بالدور الإنساني والأخوي الذي اضطلع به الأردن، خلال سنوات الثورة السورية، مؤكداً أهمية البناء على هذه المواقف لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

يذكر أن المعرض سينطلق في عمّان في الـ 21 من أيار القادم، ويستمر لمدة ستة أيام.