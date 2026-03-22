سوريا تشارك في مؤتمر “CERAWeek” للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية

دمشق-سانا

تشارك الشركة السورية للبترول (SPC) ممثلةً برئيسها التنفيذي المهندس يوسف قبلاوي في مؤتمر “CERAWeek” للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعقد ما بين 23 و27 آذار الجاري، تحت شعار “التقارب والمنافسة: الطاقة، التكنولوجيا، والجيوسياسة”.

وأوضحت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد أن المؤتمر يُعد من أبرز المحافل الدولية بقطاع الطاقة ومنصة رائدة لالتقاء قادة الصناعة، ويجمع نخبةً من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات، وخبراء التكنولوجيا والتمويل.

وحسب الشركة يناقش المؤتمر في محاوره تحديات أسواق الطاقة وتأثيراتها الجيوسياسية، وتحولات الطاقة والابتكارات التكنولوجية والحلول المستدامة، وأمن الطاقة.

وتأتي مشاركة الشركة لتعزيز حضور سوريا دولياً وعرض الفرص الاستثمارية وبناء شراكات نوعية، إلى جانب نقل وتوطين الخبرات بما يدعم تطوير القطاع.

وتأسست الشركة السورية للبترول (SPC) بموجب المرسوم الرئاسي رقم 189 لعام 2025، لتكون كياناً موحداً لشركات النفط والغاز ونقل وتوزيع النفط في سوريا، وتهدف إلى النهوض الشامل بقطاع الطاقة وتعزيز موقعه، ويقع مقرها في دمشق وتتبع إدارياً لوزارة الطاقة.