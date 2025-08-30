ذهب سوريا الحلو يلمع في معرض دمشق الدولي

ريف دمشق-سانا

تشكل المنتجات المتنوعة للعسل الطبيعي أبرز معروضات الجناح الزراعي في معرض دمشق الدولي، حيث جذبت الزوار والمشاركين الذين اطلعوا على ما تتميز به كل محافظة على حدة.

مردود اقتصادي

ويرى رئيس الجمعية النوعية المتخصصة بإنتاج العسل التابعة للاتحاد العام للفلاحين الدكتور بسام نضر لمراسل سانا، أن هذا المعرض منصة مهمة للاطلاع على منتجات مربي النحل في سوريا، وواقع إنتاج العسل بأنواعه المختلفة، مشيراً إلى أنه مصدر دخل للمربين ويعود بمردود مهم للاقتصاد الوطني.

أما مربي النحل محي الدين البيضا من اتحاد فلاحي القنيطرة الذي يستعرض للزائرين مراحل تربية النحل في الخلية المعروضة في الجناح، فيؤكد أن معرض دمشق الدولي يشكل منصة مهمة للتعريف بالعديد من المشاريع الاستثمارية المربحة، مشيراً إلى أن الاستثمار في العسل مشروع ذو جدوى اقتصادية.

فوائد طبية

كما يعتبر مندوب اتحاد فلاحي حمص بسام نحيلي أن المعرض فرصة لاطلاع الزوار على خصائص منتجات العسل الطبية وفوائدها في معالجة الأمراض المزمنة وتعزيز المناعة، وتحسين عمل صحة الجهاز الهضمي، وتوفير الطاقة، وتعزيز صحة البشرة، ومعالجة فقر الدم، والشحوم والكوليسترول.

تسويق العسل

ويعتبر مندوبو اتحاد الفلاحين في عدد من المحافظات الأخرى المشاركة في المعرض نافذة لتسويق منتجات العسل الطبيعي التي تشتهر فيها المناطق السورية في السوق المحلية وفي الخارج، من خلال الفرصة التي يوفرها للتعرف على العديد من المستثمرين والشركات والمستوردين، ما يتيح أيضا المجال للوصول إلى السوق الإقليمية والدولية.

ويشهد الجناح السوري في معرض دمشق الدولي بدورته الـ62 إقبالاً كبيراً من الزوار المحليين والعرب والأجانب.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 5 أيلول المقبل.