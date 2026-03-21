الولايات المتحدة تُقرض أكثر من 45 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة الأسعار

واشنطن-سانا

منحت وزارة الطاقة الأمريكية عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام من ‌الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وذكرت وكالة رويترز اليوم السبت أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تشمل”بي بي برودكتس نورث ⁠أمريكا”، و”غونفور يو إس إيه”، و”ماراثون بتروليوم”، و”شل تريدينغ”.

وتقوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات في محاولة لتهدئة ‌الأسعار ⁠التي ارتفعت خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وتفاقمت تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية حيث شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات غير مسبوقة، كما ارتفعت أسعار الغذاء والأسمدة والأعلاف.

