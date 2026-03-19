سعر الذهب ينخفض 150 ليرة في السوق السورية

ريف دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الخميس، بمقدار 150 ليرة جديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مساء اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15900 ليرة جديدة مبيعاً، و15450 ليرة جديدة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13550 ليرة جديدة مبيعاً، و13100 ليرة جديدة شراءً.

وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أصدرت، أمس الأربعاء، بلاغاً دعت فيه أصحاب محلات الصاغة إلى الالتزام بإغلاق محالهم في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، باعتباره عطلة إلزامية تشمل جميع محلات الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تنظيم عمل القطاع، وضمان التقيد بالقرارات الناظمة.

وتشكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.