التوترات في الخليج العربي تدفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع

لندن-سانا

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الخميس إلى أعلى مستوياته في أسبوع، إذ أدى تبادل جديد للضربات الجوية بين إيران والولايات المتحدة إلى تراجع الآمال في التوصل إلى تسوية سريعة للصراع، ما عزّز التوقعات بمزيد من الارتفاع في ظل تركيز الاحتياطي الفيدرالي على كبح التضخم وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار صعد 0.13 بالمئة إلى 99.426، مقترباً من أعلى مستوياته منذ الحادي والعشرين من أيار الجاري، في حين انخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1601 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3387دولار.

وفي تطور موازٍ، هبط الين الياباني إلى 159.610 مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 الذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل الشهر الماضي، وسط تساؤلات حول جدوى تكرار هذا التدخل.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق ترجّح بنسبة 70 بالمئة رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه المرتقب في السادس عشر من حزيران المقبل.

كما تراجعت العملات المشفرة مع انحسار شهية المخاطرة، إذ انخفض البيتكوين 3 بالمئة إلى 72,878 دولاراً، وتراجع الإيثر 4.2 بالمئة إلى 1,974 دولار.

وتترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، لتشكيل توقعات أوسع بشأن مسار أسعار الفائدة.

وشن الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم غارات جديدة استهدفت موقعاً عسكرياً في بندر عباس جنوبي إيران، بعد أن خلص مسؤولون إلى أنه ‌‏شكّل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز‎.‎