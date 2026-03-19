أسعار الغاز ترتفع في أوروبا بنسبة 35%

بروكسل-سانا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% اليوم الخميس، مع استهداف ضربات جديدة بنى تحتية للطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك منشأة رأس لفان الرئيسية للغاز في قطر.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أسعار عقد “تي تي إف” الهولندي للغاز الطبيعي، والذي يعد مرجعياً في أوروبا، ارتفعت إلى 74 يورو قبل أن تتراجع قليلاً.

ويأتي ذلك بعدما ألحقت ضربات إيرانية يوم أمس أضراراً جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية، أكبر مركز لإنتاج وتصدير الغاز في العالم.

وتثير هذه التطورات الميدانية مخاوف دولية واسعة بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية وقدرة الأسواق على تعويض النقص الناجم عن تعطل العمليات في أحد أهم المواقع الإنتاجية عالمياً.