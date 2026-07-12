هيئة المنافذ تبحث مع محافظة حماة إنشاء منطقة حرة وميناء جاف

حماة-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، اليوم الأحد، مع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مشروع إنشاء منطقة حرة وميناء جاف في المحافظة، بوصفه أحد المشاريع الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاستثماري لحماة، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي في قلب سوريا.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع، الذي عقد في مبنى المحافظة وضم وفداً من رئاسة الهيئة ورئيس غرفة تجارة وصناعة حماة وعدداً من المسؤولين في المحافظة، تناول الأهمية الاقتصادية للمشروع الهادف إلى إنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية ولوجستية متكاملة، وميناء جاف يسهم في تخفيف الضغط عن المرافئ البحرية، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وربط حركة التجارة بين المحافظات والمرافئ.

كما جرى بحث توفير بنية تحتية متطورة قادرة على استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لحماة وشبكات الطرق والسكك الحديدية التي تمر بها، بما يعزز دورها كمركز لوجستي محوري في سوريا.

وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، بما يسهم في دعم الحركة التجارية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وعقب الاجتماع، أجرى الوفد جولةً ميدانية في الموقع المقترح لإقامة المنطقة الحرة، حيث اطّلع على واقع الأرض المخصصة للمشروع، وناقش الجوانب الفنية واللوجستية، وآليات تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير، بما يضمن جاهزيته لاستيعاب التوسعات المستقبلية، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أن مشروع المنطقة الحرة في حماة يأتي ضمن رؤية الهيئة لتوسيع شبكة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في مختلف المحافظات، بما يحقق تنمية اقتصادية متوازنة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الصناعة والتجارة.

وشدد بدوي على حرص الهيئة على تنفيذ مشاريع استراتيجية في محافظة حماة تواكب مكانتها الاقتصادية وإمكاناتها الواعدة، بالتعاون والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.