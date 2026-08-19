لبنان والتعاون الإسلامي: الغارات على مطار أبو الظهور انتهاك صارخ وخرق ‏للقانون الدولي

بيروت- جدة-سانا‏

أدان لبنان ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية التي ‏استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مشددين على أنها انتهاك ‏صارخ لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم ‏المتحدة.‏

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان على منصة إكس، اليوم الأربعاء، موقف ‏بلادها الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، مشددة على رفض أي اعتداء ‏على الأراضي السورية وضرورة وقف الانتهاكات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد ‏الاستقرار الإقليمي.‏

بدوره، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على ضرورة ‏احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ‏والتحرك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.‏

وأدانت الجمهورية العربية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو ‌‏غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن، بأشد العبارات ‏الاعتداء السافر الذي شنه ‌‏الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ‏محافظة إدلب فجر أمس الثلاثاء، مؤكدة ‌‏أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة ‏سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن ‌‏والاستقرار في المنطقة.‏