لبنان والتعاون الإسلامي: الغارات على مطار أبو الظهور انتهاك صارخ وخرق ‏للقانون الدولي

بيروت- جدة-سانا
أدان لبنان ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مشددين على أنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان على منصة إكس، اليوم الأربعاء، موقف بلادها الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، مشددة على رفض أي اعتداء على الأراضي السورية وضرورة وقف الانتهاكات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي.
بدوره، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأدانت الجمهورية العربية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.