مؤسسة باركليز تعزز نظرتها للأسواق الأوروبية مع تراجع مخاطر التضخم

لندن-سانا

أعادت مؤسسة باركليز المصرفية البريطانية العالمية تقييم توقعاتها لأداء الأسهم الأوروبية، رافعة تقديرها لمؤشر ستوكس 600 بنهاية العام إلى 670 نقطة بدلاً من 620 نقطة سابقاً.



وأوضحت المؤسسة في مذكرة بحثية نشرتها شبكة “سي إن إن” أن انخفاض أسعار النفط واحتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران قد يساهمان في تقليص مخاطر الركود التضخمي، ما يعزز توقعات النمو ويدعم جاذبية الأسهم الأوروبية.



ورأت باركليز أن تراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة يحسّن البيئة الاقتصادية الكلية في أوروبا، وخاصة بعد فترة من التقلبات التي سببتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم.



كما تأتي هذه النظرة الإيجابية في وقت يواصل فيه مؤشر ستوكس 600 تسجيل أداء قوي مدعوماً بانخفاض تكاليف الطاقة وتحسن توقعات أرباح الشركات، إلى جانب توجه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية أكثر مرونة.



وكانت الأسواق الأوروبية قد واجهت ضغوطاً خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف التضخمية، إلا أن انحسار التوترات وتراجع أسعار الطاقة دفع عدداً من المؤسسات المالية العالمية إلى مراجعة توقعاتها للأسهم الأوروبية.