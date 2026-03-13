انخفاض سعر الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 100 ليرة جديدة، اليوم الجمعة، في السوق السورية عن السعر الذي سجله مساء أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16900 ليرة بالعملة الجديدة مبيعاً، و 16550 ليرة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14450 ليرة جديدة مبيعاً، و 14100 ليرة جديدة شراءً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا والتي تشكلت في 12 شباط 2025 على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.