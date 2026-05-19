أستراليا تستورد 600 ألف برميل من وقود الطائرات من الصين بسبب أزمة هرمز

كانبيرا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن بلاده ستستورد ثلاث شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون الوطني في ظل أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

ووفقاً لفرانس برس، فإن الشحنات المتوقع وصولها خلال حزيران المقبل ستسهم في مضاعفة احتياطي أستراليا من وقود الطائرات، بعد ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتأثر قطاعي النقل الجوي والسياحة بشكل كبير.

وجاء الاتفاق عقب مباحثات أجراها ألبانيزي الشهر الماضي مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، تناولت أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتعد الصين من أبرز موردي وقود الطائرات إلى أستراليا، إذ وفرت نحو ثلث احتياجاتها العام الماضي، في حين أن بكين مستورد رئيسي لخام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال الأسترالي، فيما ترتبط الدولتان بعلاقات تجارية واسعة تجاوز حجمها 326 مليار دولار أسترالي.