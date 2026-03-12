تداولات سوق دمشق تتجاوز الـ 3.5 ملايين ليرة سورية جديدة في جلسة اليوم الخميس

photo 2025 12 15 17 14 46 1 تداولات سوق دمشق تتجاوز الـ 3.5 ملايين ليرة سورية جديدة في جلسة اليوم الخميس

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الخميس، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 158788 سهماً من خلال 98 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

FB IMG 1773316144311 تداولات سوق دمشق تتجاوز الـ 3.5 ملايين ليرة سورية جديدة في جلسة اليوم الخميس

‏وارتفع سهم بنك البركة- سوريا بنسبة 0.97 بالمئة، ليغلق عند 18 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 84947 سهماً، بينما ارتفع سهم ينك سوريا والمهجر بنسبة 2.68 بالمئة، ليغلق عند 18 ليرة جديدة.

وارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.12 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 0.16 ليغلق عند 655 ليرة جديدة.

وفي المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني- سوريا الذي انخفض بنسبة 0.08 بالمئة، ليغلق عند 23 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الأربعاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 182365 سهماً من خلال 183صفقة.

