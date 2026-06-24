تداولات هادئة لبورصة “وول ستريت” مع استقرار أسهم شركات التكنولوجيا

وول ستريت 860x525 1 تداولات هادئة لبورصة "وول ستريت" مع استقرار أسهم شركات التكنولوجيا

واشنطن-سانا

شهدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولات ‌هادئة اليوم الأربعاء، بعد جلستين متتاليتين من التراجع، حيث استقرت أسهم شركات ⁠التكنولوجيا عقب موجة بيع حادة هذا الأسبوع، بينما ينتظر المستثمرون نتائج شركة ميكرون.

وذكرت رويترز أن المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ارتفع بمقدار ⁠5.4 نقطة، أو 0.07 %، ليسجل 7370.88، في حين انخفض المؤشر “داو جونز” الصناعي 6.1 نقطة، أو 0.01 ‌%، ليصل إلى 51660.75.

كما ⁠انخفض المؤشر “ناسداك المجمع” 8.4 ⁠نقطة، أو 0.03 %، ليصل إلى 25578.624 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية أنهت تعاملات أمس على تراجع حيث هبط مؤشرا ‏ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوياتهما في أكثر من ‏أسبوع، متأثرين بخسائر أسهم شركات أشباه الموصلات، في حين أنهى ‏المؤشر داو جونز الصناعي تداولاته على انخفاض طفيف.

وشركة ميكرون تكنولوجي العالمية “Micron Technology” شركة أمريكية عملاقة في صناعة أشباه الموصلات وشرائح الذاكرة، وتلعب دوراً رئيسياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

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