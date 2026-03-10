فرع السورية للحبوب في إدلب يبدأ تأهيل مركز سراقب لاستقبال الحبوب

إدلب-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في إدلب تنفيذ حزمة من أعمال التأهيل والإصلاح، بمركز سراقب لاستلام الحبوب، وذلك في إطار خطته لتأمين المحاصيل الاستراتيجية وتخزينها، استعداداً لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية والخدمية بدأت أعمالها الميدانية في سراقب، وشملت رفع الأنقاض وإجراء التسويات الترابية والمكانية اللازمة، بهدف تجهيز الساحات والمستودعات، وتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمليات الفنية الخاصة باستلام المحصول.

كما أجرت الفرق الهندسية واللجان الفنية المختصة جولات ميدانية مكثفة داخل المركز، لتقييم الاحتياجات الإنشائية، ووضع خطط عمل دقيقة لعمليات الإصلاح والترميم، بما يضمن جاهزية المعدات والبنية التحتية لاستلام الأقماح وتخزينها وفق المعايير الفنية المعتمدة، والحفاظ على سلامة المخزون وجودة المنتج.

وكان المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أجرى في الثالث من شباط الماضي، جولة على عدد من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية في محافظتي درعا وريف دمشق، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وتعمل المؤسسة السورية للحبوب، على استلام محاصيل القمح من الفلاحين سنوياً، وتخزينها في الصوامع والمستودعات المخصصة لذلك، بهدف دعم المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المخابز من مادة الدقيق، وضمان استقرار توافر مادة الخبز في مختلف المحافظات.