فرع السورية للحبوب في إدلب يبدأ تأهيل مركز سراقب لاستقبال الحبوب

IMG 20260310 145308 447 Copy فرع السورية للحبوب في إدلب يبدأ تأهيل مركز سراقب لاستقبال الحبوب

إدلب-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في إدلب تنفيذ حزمة من أعمال التأهيل والإصلاح، بمركز سراقب لاستلام الحبوب، وذلك في إطار خطته لتأمين المحاصيل الاستراتيجية وتخزينها، استعداداً لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية والخدمية بدأت أعمالها الميدانية في سراقب، وشملت رفع الأنقاض وإجراء التسويات الترابية والمكانية اللازمة، بهدف تجهيز الساحات والمستودعات، وتذليل أي معوقات قد تعترض سير العمليات الفنية الخاصة باستلام المحصول.

كما أجرت الفرق الهندسية واللجان الفنية المختصة جولات ميدانية مكثفة داخل المركز، لتقييم الاحتياجات الإنشائية، ووضع خطط عمل دقيقة لعمليات الإصلاح والترميم، بما يضمن جاهزية المعدات والبنية التحتية لاستلام الأقماح وتخزينها وفق المعايير الفنية المعتمدة، والحفاظ على سلامة المخزون وجودة المنتج.

وكان المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أجرى في الثالث من شباط الماضي، جولة على عدد من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية في محافظتي درعا وريف دمشق، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وتعمل المؤسسة السورية للحبوب، على استلام محاصيل القمح من الفلاحين سنوياً، وتخزينها في الصوامع والمستودعات المخصصة لذلك، بهدف دعم المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المخابز من مادة الدقيق، وضمان استقرار توافر مادة الخبز في مختلف المحافظات.

90 طلباً جديداً للاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء بعد التحرير
إصابة امرأة وطفلتها بجروح جراء انفجار مخلفات حرب بريف إدلب
وزارة المالية وشركة “لازارد” تبحثان دعم جهود تطوير وهيكلة المؤسسات المالية في سوريا
الشركات السورية تعرض أحدث ابتكاراتها الكهربائية والمنزلية في معرض دمشق الدولي
تدريب انتخابي في إدلب لتعزيز جاهزية لجنة مجلس الشعب ومهاراتهم التنظيمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك