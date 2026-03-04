وزارة الاقتصاد والصناعة توقع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية لإحياء الصناعات النسيجية في سوريا

دمشق-سانا

وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مذكرة تفاهم مع شركة “كينغدوم ديزاين” السعودية بهدف إعادة إحياء الصناعات النسيجية في سوريا، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتأهيل وتشغيل الأصول الحكومية المرتبطة بحلج القطن وغزله ونسجه.

وبموجب المذكرة التي وقعها وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، والمدير العام للشركة نبيل المظلوم اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، بدمشق سيتم إطلاق تعاونيات زراعية حديثة وفق النموذج التعاوني الألماني، بما يعزز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، ويسهم في إعادة بناء سلاسل الإنتاج القطني على أسس اقتصادية مستدامة.

وستباشر شركة كينغدوم، بموجب المذكرة، بإعداد حزمة دراسات فنية، واقتصادية، وتنظيمية، وبيئية لتقييم واقع عدد من المنشآت، تشمل معامل الخيوط القطنية، والنسيج، والساحل، وجبلة القديم باللاذقية، ومعمل تشرين، ومعمل غزل الحسكة، ومحلج الحسكة.

وتتضمن الدراسات تقييم خطوط الإنتاج والمعدات الحالية، وتقدير كلفة التحديث لرفع الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى إعداد برامج تدريب وتأهيل تستهدف نحو خمسة آلاف عامل، بما يضمن تطوير الموارد البشرية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، وتحقيق استدامة المشروع.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تشكل إطاراً أولياً للتعاون، على أن تستكمل تفاصيل الشروط والالتزامات ضمن اتفاقيات نهائية ملزمة، بما يمهد لمرحلة تنفيذية، تسهم في تنشيط قطاع الصناعات النسيجية، وتعزيز قدرته الإنتاجية والتنافسية.

يذكر أن شركة كينغدوم ديزاين المحدودة (KDC) ومقرها الرياض، تمتلك أكثر من 15 عاماً من الخبرة في تنفيذ مشاريع بناء وصيانة دقيقة وذات جودة عالية، وتقديم مشاريع متنوعة تشمل المكاتب التجارية، والمباني السكنية، حيث قامت بتطوير أكثر من 41 مليون متر مربع بمعدل أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى التركيز على تحقيق رضا العملاء من خلال تقديم حلول بناء متكاملة، تلبي احتياجات الشركات المختلفة.