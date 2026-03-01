أسعار الذهب تنخفض 100 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية، اليوم الأحد، بمقدار 100 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سجله أمس السبت، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراطاً 18350 ليرة، وفقاً لقيمة العملة السورية الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 18250 ليرة مبيعاً، و17900 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15650 ألف ليرة مبيعاً، و15300 ليرة شراءً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، من خلال جمعيات الصاغة التابعة لها، على ضبط السوق المحلية عبر إصدار التسعيرة يومياً، ومتابعة التزام محال الصاغة بها ووضعها على واجهة المحل، بما يسهم في استقرار السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.