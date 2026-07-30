ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعوماً بأداء قوي لأسهم المصارف والصناعة

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بنتائج مالية قوية للشركات في القطاعين المصرفي والصناعي، ما عزز ثقة المستثمرين ودفع المؤشرات إلى تحقيق مكاسب واسعة.

وذكرت رويترز أن المؤشر الأوروبي ستوكس 600 ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة ليغلق عند 649.95 نقطة، بعدما سجل خلال التداولات أعلى مستوى له منذ مطلع شهر تموز الجاري.

وكان القطاع المصرفي من أبرز المحركات الرئيسة للمكاسب، إذ صعد مؤشره بنسبة 2.6 بالمئة، مدعوماً بارتفاع سهم مجموعة بي.بي.في.إيه المصرفية الإسبانية بنحو 5 بالمئة، عقب إعلانها زيادة أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام بأكثر من 11 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفع المؤشر الإسباني إيبكس 35، الذي يشكل القطاع المصرفي ثقله الأكبر، بنسبة 1.8 بالمئة، في حين سجلت أسهم شركات البناء والمواد الخام مكاسب بلغت 2.2 بالمئة.

وفي القطاع الصناعي، ارتفعت الأسهم بنسبة 1.8 بالمئة، بدعم من صعود سهم شركة شنايدر إلكتريك بنسبة 10 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأدائها المالي خلال العام الحالي.

يذكر أن بيانات مجموعة بورصات لندن توقعت أن تحقق الشركات الأوروبية الكبرى نمواً في أرباحها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 20.8 بالمئة، مدفوعاً بصورة رئيسة بالأداء القوي لشركات قطاع الطاقة.