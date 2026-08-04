ارتفاع النفط مع استمرار الغموض حول محادثات أمريكا وإيران

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة ‏السابقة، وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط ‏للخطر، مع استمرار الغموض حول محادثات أمريكا وإيران‎.‎

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر تسليم ارتفعت ‌‏0.62 دولار، أو 0.7 بالمئة، لتصل إلى 84.39 دولاراً للبرميل، بعد أن ‏تراجعت سبعة بالمئة في الجلسة السابقة لتسجل أدنى مستوى لها في ثلاثة ‏أسابيع‎.‎

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61 دولار، أو 0.7 ‏بالمئة، ليصل إلى 80.95 دولاراً بعد أن انخفض بأكثر من خمسة بالمئة في ‏الجلسة السابقة ليسجل أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع‎.‎