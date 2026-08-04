ارتفاع النفط مع استمرار الغموض حول محادثات أمريكا وإيران

لندن-سانا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر، مع استمرار الغموض حول محادثات أمريكا وإيران.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر تسليم ارتفعت 0.62 دولار، أو 0.7 بالمئة، لتصل إلى 84.39 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت سبعة بالمئة في الجلسة السابقة لتسجل أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61 دولار، أو 0.7 بالمئة، ليصل إلى 80.95 دولاراً بعد أن انخفض بأكثر من خمسة بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع.