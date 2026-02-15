أكثر من 5 ملايين ليرة تداولات سوق دمشق في جلسة اليوم

‏دمشق-سانا

‏سجل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 174165 سهماً من خلال 167 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

و‏سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة- سوريا الذي انخفض بنسبة 0.10 بالمئة ليغلق عند 20 ليرة جديدة، بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني- سوريا بنسبة 0.58 بالمئة، ليغلق عند 25 ليرة جديدة.

وانخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.85 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما تراجع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 3.83 بالمئة، ليغلق عند 639 ليرة جديدة.

‏‌شركات لم تسجل أي تداول


‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك الشام، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة الخميس الماضي، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ12 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 415152 سهماً من خلال 269 صفقة.

