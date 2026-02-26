دبي لصناعات الطيران تستحوذ على “ماكواري إيرفاينانس”

أبو ظبي-سانا

أعلنت شركة “دبي لصناعات الطيران”، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها على حصة 100% من ماكواري إيرفاينانس ليمتد الأسترالية “MAF” بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار.

ونقلت وكالة” وام” للأنباء عن العضو المنتدب لشركة دبي خليفة الدبوس، قوله: “إن هذه الصفقة تمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة دبي لصناعات الطيران ضمن نخبة شركات تأجير الطائرات عالمياً، كما تؤكد استمرار نهجها المالي المنضبط في الاستحواذ على منصات وأساطيل ذات جودة عالية تضيف قيمة نوعية إلى أعمالها، وتعزّز حضورها التنافسي، وتحقق عوائد مستدامة ومجزية لمساهميها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور: “إن ضم أسطول وكفاءات ماكواري إيرفاينانس، يشكل خطوة استراتيجية نوعية تعزز نطاق عمليات دبي لصناعات الطيران وتوسع حضورها العالمي، وترسخ مكانتها كشركة تأجير طائرات أكبر حجماً وأكثر تنوعاً ومتانة من حيث القاعدة الرأسمالية.

وعند اكتمال عملية الاستحواذ، ستضم الشركة أسطولاً مبدئياً يبلغ 1,029 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الالتزام، وستقدم خدماتها إلى 191 عميلاً في 79 دولة، وستمثل الطائرات ذات البدن الضيق نحو 70% من الأسطول المشترك.

وشركة دبي لصناعات الطيران والفضاء هي شركة عالمية لخدمات الطيران مقرها دبي، وبصفتها شركة رائدة في مجال صناعة الطيران والفضاء ذات أهمية عالمية، تعمل على تعزيز مكانة دبي القوية كمركز للطيران والتمويل.

أما شركة ماكواري إيرفاينانس، فهي شركة أسترالية عالمية لتأجير الطائرات، توفر الطائرات ورأس المال لشركات الطيران التجارية في العالم، إضافة إلى خدمات الاستشارات وإدارة الأصول لمالكي الطائرات، ومقرها الرئيسي في دبلن الإيرلندية.