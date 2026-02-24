النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر والذهب يتراجع

IIIgViw5 oil barrels gold bars النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر والذهب يتراجع

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتداول قرب أعلى مستوى في 7 أشهر، وسط توتر متصاعد في الشرق الأوسط، وحالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأميركية، فيما تراجعت أسعار الذهب، من أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع وسط ارتفاع الدولار، ومتابعة التطورات الجيوسياسية.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 0.8 بالمئة إلى 72.03 دولاراً للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة مسجلة 66.85 دولاراً للبرميل.

وكان سعر خام برنت قد وصل أمس إلى أعلى مستوى منذ الـ 31 من تموز الماضي مسجلاً 72.50 دولاراً للبرميل.

بالمقابل، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.2 بالمئة إلى 5168.09 دولاراً للأونصة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للفضة بأكثر من 1 بالمئة مسجلاً 87.35 دولاراً للأونصة.

