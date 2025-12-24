من “بصمة فن” إلى”موتكس”.. سيدات الأعمال الصناعيات يفتحْن نوافذ تصدير جديدة لمشاريع النساء

دمشق-سانا

تواصل لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها جهودها الحثيثة في دعم وتمكين سيدات الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام مشاريعهن الصغيرة ومتناهية الصغر، عبر مبادرات نوعية تسهم في إبراز المنتج النسائي السوري وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والخارجية.

فبعد النجاح الذي حققه ملتقى “بصمة فن” الذي نظمته اللجنة مؤخراً كمحطة لدعم الإبداع النسائي ومنصة تفاعلية جمعت السيدات الصناعيات والتجاريات مع الجهات الحكومية والخاصة، تأتي اليوم مشاركة اللجنة في معرض “خان الحرير موتكس”، المقام حالياً على أرض مدينة المعارض بدمشق، كنافذة حقيقية للانفتاح على الأسواق الخارجية.

نقل الإنتاج المحلي إلى فضاء التصدير

رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها وفاء أبو لبدة أكدت في تصريح لـ سانا، أن المشاركة في “موتكس” هدفها نقل نتاج ملتقى “بصمة فن” من إطار العرض المحلي إلى فضاء التصدير، ودعم السيدات اللواتي يقدمن ألبسة يدوية مطرزة ومشغولة بحرفية عالية.

وأوضحت أبو لبدة أن اللجنة حرصت على مرافقة السيدات المشاركات في مختلف مراحل العمل، بدءاً من التصميم وتأمين المواد الأولية، وصولاً إلى التنفيذ النهائي، بحيث تمثل كل قطعة معروضة مشروعاً صغيراً قائماً بحد ذاته، يعكس هوية صانعته ويجسد قيمة العمل اليدوي الفني.

وبينت أبو لبدة أن المشاركة في “موتكس” ضمت ثماني سيدات، لكل واحدة منهن بصمتها الخاصة، حيث تميزت القطع المعروضة بفرادتها ودقة تنفيذها وجودة تصاميمها، الأمر الذي لفت أنظار التجار العرب والزوار، وأسهم في إبراز القيمة المضافة للمنتج السوري اليدوي ضمن معرض تصديري واسع.

دعم مباشر للمنتج السوري

كما أكدت أبو لبدة أن هذه المشاركة شكلت دعماً مباشراً للمنتج السوري ورافعة حقيقية لمشاريع السيدات، لافتة إلى أن لجنة سيدات الأعمال مستمرة في توسيع دائرة الدعم خلال المرحلة المقبلة، من خلال المشاركة في معارض خارجية، بما يعزز حضور السيدات الصناعيات، ويدعم استدامة المشاريع الصغيرة، ويكرس بصمة المرأة السورية في القطاع الصناعي.

من جهتها أكدت مصممة الأزياء سوزان البرنيم المشاركة في جناح سيدات الأعمال، أن معرض “موتكس ” يمثل فرصة مهمة للتعريف بمنتجات الألبسة النسائية، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وبيّنت أنها شاركت بمجموعة تصاميم شملت:/جواكيت رسمية، وبنطالونات، وتنانير، وقطع “هاند ميد” بطابع شرقي/، إضافة إلى تصاميم خاصة بشهر رمضان التي تجمع بين الأناقة والهوية الشرقية.

وكانت انطلقت مساء أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض “موتكس خان الحرير” التخصصي التصديري لموسم ربيع وصيف 2026، الذي تنظمه غرف الصناعة والتجارة في دمشق وحلب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، بمشاركة أكثر من 250 شركة وطنية تعمل في مجالات الألبسة النسائية والرجالية والأطفال والنسيج ومستلزماته والخدمات اللوجستية.