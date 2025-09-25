وزير الصحة يفتتح أول مركز متخصص بأمراض الدم والأورام في درعا

درعا-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي اليوم أول مركز متخصص بأمراض الدم والأورام في درعا بحضور المحافظ أنور الزعبي.

ويقدم المركز الممول من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز” SAMS” خدمات علاجية مجانية لبعض أنواع السرطان، بما يخفف عن المرضى أعباء السفر إلى دمشق وتكاليف العلاج.

وزير الصحة أكد في كلمة خلال الافتتاح أن الوزارة تولي مرضى السرطان اهتماماً خاصاً، نظراً لارتباط حالتهم الجسدية بأبعاد نفسية ومعيشية معقدة، مشيراً إلى أن خدمات العلاج زمن النظام البائد كانت محصورة في منطقتين فقط على مستوى سوريا، في حين تم خلال الفترة الأخيرة افتتاح ثلاثة مراكز جديدة في درعا وحماة ودير الزور، إلى جانب خمسة مراكز في شمال البلاد.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستطلق الأسبوع القادم حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما أنها تواصل العمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمن يحتاجها، وخاصة في المحافظات التي كانت مهمشة زمن النظام البائد.

بدوره أشار محافظ درعا إلى أن المركز الجديد ثمرة من ثمار حملة “أبشري حوران”، التي تعاونت من خلالها المحافظة مع جمعية سامز لدعم القطاع الصحي، مؤكداً أن الجمعية قدّمت تجهيزات متكاملة للمركز لضمان تقديم خدمات مجانية للمرضى.

مدير الصحة زياد المحاميد لفت إلى ان المركز يخفف معاناة المرضى مع تكاليف العلاج والتنقل، لافتاً إلى الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير القطاع الطبي في المحافظة.

منسقة العمل من الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز سوسن الرشدان قالت: إن المركز يقدم الاستشارة الطبية وخدمة العلاج المجاني، ويوزع أدوية بعض أنواع السرطانات، مبينةً أن هناك خطة لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل أنواعاً إضافية من الأورام، فضلاً عن تقديم جلسات تسريب مجانية للمرضى غير المشمولين بالعلاج في درعا.