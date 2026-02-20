رغم رسوم ترامب.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع الى مستوى قياسي

واشنطن-سانا

سجّل العجز التجاري الأمريكي مستوى قياسياً جديداً العام الماضي بلغ 1.24 تريليون دولار, رغم الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أنّ بيانات وزارة التجارة الأمريكية تظهر اتساع الفجوة التجارية للسلع والخدمات في كانون الأول الماضي مسجلة 70.3 مليار دولار.

وأشارت إلى أن العجز السنوي الإجمالي في الولايات المتحدة 901.5 مليار دولار، في حين أشارت البيانات الرسمية إلى تقلّص العجز التجاري مع الصين على مدار العام بأكمله.

وبينت أن التدفقات التجارية للاقتصاد الأمريكي شهدت تقلبات قوية خلال 2025، بعدما فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة على سلع من معظم الشركاء التجاريين، في إطار مساعيه لخفض العجز التجاري.

كما ارتفع متوسط معدل التعرفة الجمركية الفعلي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وجاء تقلص العجز مع الصين بعد تصعيد متبادل للرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين العام الماضي، قبل أن تهدأ التوترات بين الجانبين لاحقاً، وفقاً للشبكة.