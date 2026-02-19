التجاري السوري يطلق خدمة جديدة لتسهيل صرف المستحقات المالية

‏دمشق-سانا

‏

‏أطلق المصرف التجاري السوري خدمة جديدة بالتعاون مع شركة شخاشيرو للحوالات المالية، تتيح لحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني تنفيذ عدد من العمليات المالية عبر فروع الشركة المنتشرة في مختلف المحافظات.

‏

‏وأوضح المصرف عبر منشور له على فيسبوك اليوم الخميس، أن الخدمة تشمل سحب الرواتب والمستحقات المالية من جميع مراكز الشركة، إضافة إلى إمكانية إيداع الأموال وتحويلها مباشرة إلى حساب البطاقة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بعد تحديث البيانات الشخصية وأرقام الهواتف لدى المصرف.

‏

‏ويهدف التعاون إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية المصرفية ليشمل عدداً كبيراً من المحافظات، ولا سيما محافظات إدلب، الرقة، الحسكة، دير الزور، حلب، حماة وحمص، بما يعزز وصول المواطنين في هذه المناطق إلى الخدمات المصرفية بسهولة أكبر.

‏وأشار التجاري السوري أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على أقرب نقطة خدمة لهم، من قائمة الفروع والمراكز المعتمدة من قبل الشركة في مختلف المحافظات على الرابط:

‏https://linkfly.to/70625phw1dv

‏

‏ويأتي إطلاق هذه الخدمة، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين من حيث الوقت والجهد، ولا سيما خلال شهر رمضان، وتمكينهم من سحب مستحقاتهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة، وخاصة في المناطق التي تعاني من محدودية توفر الصرافات الآلية فيها.